В Ярославле открыли памятник участникам СВО

В Ярославле на Воинском мемориальном кладбище открыли памятник погибшим участникам специальной военной операции «Во имя жизни». Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Памятник сделан на деньги фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем». Он представляет собой скульптуру в виде солдата, который держит за руку маленькую девочку, и символизирует стойкость и самопожертвование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Каждая деталь этого памятника напоминает нам о том, что подвиг этих людей бессмертен»,— написал мэр Артем Молчанов.

Памятник освятили представители Ярославской епархии Русской православной церкви.

Алла Чижова