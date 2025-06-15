В Ярославле открыли памятник участникам СВО
В Ярославле на Воинском мемориальном кладбище открыли памятник погибшим участникам специальной военной операции «Во имя жизни». Об этом сообщили в правительстве области.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Памятник сделан на деньги фонда помощи инвалидам и ветеранам боевых действий «Своих не бросаем». Он представляет собой скульптуру в виде солдата, который держит за руку маленькую девочку, и символизирует стойкость и самопожертвование.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
«Каждая деталь этого памятника напоминает нам о том, что подвиг этих людей бессмертен»,— написал мэр Артем Молчанов.
Памятник освятили представители Ярославской епархии Русской православной церкви.