Главные новости к утру 2 сентября
Путин ответил на вопросы журналистов на саммите ШОС в Бишкеке
Владимир Путин выступил на итоговой пресс-конференции саммита ШОС в Бишкеке. Главные заявления господина Путина — в подборке «Ъ».
США ударили по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала американские базы в Бахрейне и Иордании.
Страны Евросоюза призвали рассмотреть отмену права вето при принятии решений, касающихся внешней политики ЕС.
Национальная ассамблея Венесуэлы поддержала нефтяную сделку с США.
Глава Минфина США Скотт Бессент ответил на критику Европы из-за встречи с министром финансов России Антоном Силуановым.
Странам G20 не удалось согласовать совместное коммюнике из-за Китая.
Глава МИД Бельгии вызвал посла РФ из-за обвинений Германии.