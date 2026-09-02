Главные новости к утру 2 сентября

Владимир Путин выступил на итоговой пресс-конференции саммита ШОС в Бишкеке. Главные заявления господина Путина — в подборке «Ъ».

США ударили по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала американские базы в Бахрейне и Иордании.

Страны Евросоюза призвали рассмотреть отмену права вето при принятии решений, касающихся внешней политики ЕС.

Национальная ассамблея Венесуэлы поддержала нефтяную сделку с США.

Глава Минфина США Скотт Бессент ответил на критику Европы из-за встречи с министром финансов России Антоном Силуановым.

Странам G20 не удалось согласовать совместное коммюнике из-за Китая.

Глава МИД Бельгии вызвал посла РФ из-за обвинений Германии.