Глава МИД Бельгии вызвал посла РФ из-за обвинений Германии
Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево вызвал посла России из-за обвинений Германии по поводу обнаружения БПЛА в аэропорту Лейпциг/Галле.
«Я потребовал вызвать российского посла. Эта атака является дополнением к длинной серии неприемлемых вторжений на территорию других союзников по ЕС и НАТО за последние месяцы»,— написал глава МИД Бельгии в соцсети X.
Господин Прево выразил полную солидарность с Германией. «Операция с использованием взрывчатых веществ на европейской территории является крайне серьезным враждебным актом»,— добавил он.
Дрон со взрывчаткой обнаружили в Лейпциг/Галле ночью 5 августа. Он находился рядом с украинским грузовым самолетом, перевозившим боеприпасы, писали немецкие СМИ. Накануне глава МВД Германии Александр Добриндт со ссылкой на данные немецкой службы безопасности заявил, что Берлин возлагает на Москву ответственность за инцидент. В посольстве РФ произошедшее называли провокацией.
1 сентября 2026 года глава МВД Германии Александр Добриндт заявил о причастности России к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига в начале августа, что привело к предписанию сотрудникам генконсульства России в Бонне покинуть Германию и закрытию диппредставительства к 18 сентября. Министр внутренних дел ФРГ назвал происшествие «гибридной атакой» нового уровня. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал обвинения ФРГ бездоказательными, подчеркнув, что эти меры являются беспрецедентной эскалацией отношений и не останутся без последствий.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 30 августа 2026 года в эфире телеканала ARD заявил, что Германия вместе с ЕС и НАТО готовит скоординированный ответ на инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. По данным Politico и Welt, канцлер рассчитывает открыто возложить вину за инцидент на Москву и ужесточить позицию Берлина по отношению к ней, в том числе путем вызова российского посла в МИД, высылки дипломатов и закрытия Русского дома в Берлине.
Инцидент в Лейпциге произошел в ночь на 5 августа 2026 года, когда беспилотник со взрывчаткой был обнаружен рядом с украинским грузовым самолетом «Антонов», перевозившим боеприпасы для Киева. Позднее стало известно еще об одном дроне, который столкнулся с транспортным самолетом Boeing 757-23N авиакомпании DHL, а 14 августа был обнаружен третий БПЛА, не долетевший до аэропорта. Аэропорт Лейпциг/Галле является ключевой логистической базой НАТО, используемой для доставки вооружения и техники для восточного фланга альянса и Украины.