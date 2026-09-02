Глава МИД Бельгии вызвал посла РФ из-за обвинений Германии

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево вызвал посла России из-за обвинений Германии по поводу обнаружения БПЛА в аэропорту Лейпциг/Галле.

«Я потребовал вызвать российского посла. Эта атака является дополнением к длинной серии неприемлемых вторжений на территорию других союзников по ЕС и НАТО за последние месяцы»,— написал глава МИД Бельгии в соцсети X.

Господин Прево выразил полную солидарность с Германией. «Операция с использованием взрывчатых веществ на европейской территории является крайне серьезным враждебным актом»,— добавил он.

Дрон со взрывчаткой обнаружили в Лейпциг/Галле ночью 5 августа. Он находился рядом с украинским грузовым самолетом, перевозившим боеприпасы, писали немецкие СМИ. Накануне глава МВД Германии Александр Добриндт со ссылкой на данные немецкой службы безопасности заявил, что Берлин возлагает на Москву ответственность за инцидент. В посольстве РФ произошедшее называли провокацией.