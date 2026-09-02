Иран атаковал военные базы США в Иордании и Бахрейне

Вооруженные силы Ирана отчитались об ударе по двум базам США на Ближнем Востоке. Корпус стражей исламской революции (КСИР) ударил баллистическими ракетами по лагерь американской морской пехоты в Иордании. Армия Ирана сообщила об атаке БПЛА на базу Шейх-Иса в Бахрейне.

При ударе по Иордании погибли многие американские военнослужащие, заявили в КСИР.. При атаке на базу в Бахрейне под удар попали скопления военнослужащих, а также радиолокационные объекты, сообщили в армии.

В ВС Иордании заявили, что средства ПВО перехватили 10 баллистических ракет из 13. По утверждению армии, три снаряда упали вдали от населенных пунктов. Reuters со ссылкой на источники сообщает, что при ударе потерь среди американских военнослужащих нет. Власти Бахрейна произошедшее не комментировали.

До этого Вооруженные силы США нанесли удары по объектам КСИР в Иране. Как заявили в армии страны, это было ответом на недавние попытки КСИР атаковать суда в Ормузском проливе и военнослужащих, которые дислоцированы в регионе. Власти провинции Хормозган заявили, что при ударе погибли четыре человека.