«Угрозы Зеленского авиакомпаниям — это заявка на гостерроризм»

Президент России Владимир Путин выступил на итоговой пресс-конференции саммита ШОС в Бишкеке. Он признал, что переговоры с Украиной фактически заморожены, назвал последние заявления Владимира Зеленского «заявкой на терроризм», разъяснил указ о мерах защиты критической инфраструктуры и прокомментировал слухи о новой волне мобилизации. Главные заявления господина Путина — в подборке «Ъ».

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

О деятельности ШОС Привлекательность ШОС в том, что всё решается на уровне консенсуса, никто никому ничего не навязывает.

Расширение ШОС зависит от решения постоянных членов организации, это нужно делать не спеша.

Россия выступает за то, чтобы ШОС была открытой организацией и количество членов увеличивалось.

О визите в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа Контакты между представителями спецслужб всегда есть, всегда были. Даже во времена холодной войны. Мы за то, чтобы любые переговоры были наполнены конкретным содержанием.

Если кто-то хочет внести вклад в переговоры, которые сейчас фактически заморожены, мы не против расширения участников. Мы за то, чтобы переговоры были наполнены конкретным содержанием.

Есть близкие люди, которым мы доверяем — это люди Трампа. Они стараются наполнить содержанием нашу работу. Президент им доверяет. Без этого невозможно вести никакие переговоры. И Кушнер, и Уиткофф у нас — желанные гости.

О ходе СВО Мы хотим прекратить войну и добиться длительного мира.

Слухи о новой мобилизации после выборов в Госдуму — это чушь собачья. Это информационная атака на Россию.

Я получаю информацию о ходе СВО от разных ведомств, картина складывается достаточно объективная.

Точные сроки перелома на фронте прогнозировать нельзя: война слишком непредсказуема. Боевые действия — это всегда потери, это всегда трагедия и всегда новые вызовы.

Российские военные в зоне СВО несмотря ни на что не просто наступают, они наращивают темпы. Не сомневаюсь, что враг будет сыпаться.

За эту ночь большое количество БПЛА пытались атаковать Москву и Петербург, пытались поразить три НПЗ. Беспилотники остаются одним из главных вызовов на земле, в воздухе и на море. Российские военные с ним справляются.

Освобождение Донбасса идет планово, только в августе под контроль ВС РФ перешло 270 кв км и 15 населенных пунктов ДНР. Уже идут уличные бои в Доброполье, это важный логистический центр. Город Святогорск перешел под контроль ВС РФ.

На восточном берегу Краснооскольского водохранилища заблокирована группировка ВСУ численностью около 5 тыс. человек.

В Харьковской области завершено окружение еще одной группировки, это позволит отодвинуть ЛБС от границы на 20 км.

Российской армии осталось 12 км до окружной дороги в Сумах. Российские войска ведут работу над созданием полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

ВС РФ дано указание по нанесению массированных ответных ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Любые военные объекты на Украине — наша законная цель, британские, какие угодно. Об ударах по НПЗ и судам России осталось отремонтировать 10% поврежденных НПЗ.

Общий ущерб от украинской кампании против гражданского судоходства в Черном и Азовском морях составил около 1% ВВП. Это некритично.

За 40 дней повреждено около 100 судов, есть погибшие.

О заявлении Зеленского о «де-факто закрытии» российского неба для гражданской авиации Я не слышал таких заявлений, но если они были произнесены вслух — это заявка на государственный терроризм.

Безопасность полетов будет обеспечена. Если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить.

Киев просит о возобновлении переговоров, просит о личных встречах, но с террористами переговоров не ведут.

России поступают экзотические предложения от Украины по урегулированию, по принципу «давай съедим твое, а потом каждый свое».

Никто не оказывает некорректного давления на Россию по поводу урегулирования на Украине.

Мы не наносим ударов по руководству Украины. Нам какие-то переговорщики нужны.

Об указе о мерах защиты критической инфраструктуры В указе о мерах защиты критической инфраструктуры речи о национализации не идет.

Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Противник нанес ущерб, потому что НПЗ были не защищены. Компании говорят, что это обязанности правоохранительных органов. Когда поговорили, они поняли, что надо включаться. По трем НПЗ был нанесен удар, но не получилось — они защищены.

Нужно работать всем вместе, указ направлен на то, чтобы объединять усилия. О своей метафоре с косатками и белыми медведями Косатка — страшный, но интеллигентный хищник, а Запад — акула империализма.

Если кто-то попытается нас стащить вниз по пищевой цепочке, слопать, сожрать нас, то может схлопотать и по зубам.

Об отношениях с Арменией Нынешняя ситуация в отношениях с Арменией началась с проблем вокруг Карабаха, но Ереван сам признал этот регион частью Азербайджана.

Если Ереван решил двигаться в сторону ЕС, это его суверенное решение, но находиться и там, и в ЕАЭС одновременно невозможно.

Никол Пашинян приглашен в Москву, чтобы там обсудить с ним стремление страны в Евросоюз.

Армения получает большие преференции от работы в рамках ЕАЭС, речь идет не только о ценах на энергоносители.

Если Армения считает, что ей не нужна российская база в Гюмри, мы уйдем хоть завтра, но Армения к этому готова?

Пусть Армения скажет о своих целях, мы договорились вести диалог в спокойном режиме.

Об отношениях с Германией Обвинения Германии после инцидента с дронами в Лейпциге связаны с внутриполитическими процессами.

Предприятия закрываются, рабочие места. Непонятно зачем все это делается. Объяснить это можно одним — противостояние агрессивной России. А где доказательства?

Канцлер Фридрих Мерц не пользуется доверием своих граждан: он не защищает национальные интересы, а торгует ими.

Об отношениях с Японией Меня не удивила позиция Токио по посещению мною Курил, но удивляет в целом отношение Японии к России.

Токио «на голом месте» стал шаг за шагом ухудшать отношения с Москвой. Россия сожалеет об этом.

Ухудшение отношений Москвы и Токио целиком и полностью на совести японского правительства.

Анна Токарева