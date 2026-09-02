Национальная ассамблея Венесуэлы поддержала нефтяную сделку с США
Национальная ассамблея Венесуэлы, в которой доминирует правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (PSUV), поддержала нефтяную сделку с США. Об этом сообщает El Nacional.
«Это самое важное соглашение, подписанное в нашей стране за последние сто лет… Это соглашение позволит венесуэльскому государству перейти от зависимости от нефти к превращению в настоящую энергетическую державу»,— сказал депутат Перес Абад, представивший проект парламенту.
Как отмечает Reuters, в среду Каракас посетит министр энергетики США Крис Райт для подписания соглашения с частной компанией. Кроме того, о расширении работы в стране планирует объявить американская компания Chevron, добавило агентство.
Соглашение Вашингтона и Каракаса передает частной нефтяной компании North American Blue Energy Partners (NABEP) в аренду на 100 лет 17 нефтяных месторождений. Это позволит США взять под контроль более 65 млрд баррелей запасов венесуэльской нефти и вдвое увеличить собственные резервы. Сделка вызвала вопросы и сомнения у некоторых нефтяных компаний, отмечает Reuters.
Нефтяная сделка между США и Венесуэлой предусматривает получение Соединенными Штатами 35-процентной доли в частной компании North American Blue Energy Partners и преимущественного права на покупку 20% добываемой нефти по себестоимости. Эта компания в течение 100 лет будет обладать правами на 17 венесуэльских месторождений с запасами около 65 млрд баррелей, а финансирование проекта планируется осуществлять при участии Пентагона, который также будет получать выгоду от добычи. Президент США Дональд Трамп 29 августа 2026 года назвал эту сделку крупнейшей в мире, заявив об удвоении нефтяных резервов американской стороны.
Министр энергетики США Крис Райт в январе 2026 года заявлял о планах Вашингтона получить неограниченный контроль над продажей всей венесуэльской нефти на мировом рынке, начав с уже хранящихся запасов. Он выразил мнение, что приход американских компаний в Венесуэлу может увеличить производство нефти на сотни тысяч баррелей в сутки. США уже начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке, частично сняв санкции с Каракаса, при этом средства от продажи поступают на контролируемые американской стороной счета.
Крупные американские энергетические компании, включая Chevron, были близки к подписанию контрактов с Венесуэлой на освоение новых месторождений тяжелой нефти. Эти соглашения касаются перевода деятельности компаний на новый правовой режим, установленный властями Венесуэлы в январе 2026 года, который предоставляет иностранным компаниям большую гибкость в расширении деятельности и экспорте нефти. Chevron стремится расширить один из своих совместных проектов с венесуэльской PDVSA в нефтяном поясе Ориноко и получить участок в штате Монагас.