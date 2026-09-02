Национальная ассамблея Венесуэлы поддержала нефтяную сделку с США

Национальная ассамблея Венесуэлы, в которой доминирует правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (PSUV), поддержала нефтяную сделку с США. Об этом сообщает El Nacional.

«Это самое важное соглашение, подписанное в нашей стране за последние сто лет… Это соглашение позволит венесуэльскому государству перейти от зависимости от нефти к превращению в настоящую энергетическую державу»,— сказал депутат Перес Абад, представивший проект парламенту.

Как отмечает Reuters, в среду Каракас посетит министр энергетики США Крис Райт для подписания соглашения с частной компанией. Кроме того, о расширении работы в стране планирует объявить американская компания Chevron, добавило агентство.

Соглашение Вашингтона и Каракаса передает частной нефтяной компании North American Blue Energy Partners (NABEP) в аренду на 100 лет 17 нефтяных месторождений. Это позволит США взять под контроль более 65 млрд баррелей запасов венесуэльской нефти и вдвое увеличить собственные резервы. Сделка вызвала вопросы и сомнения у некоторых нефтяных компаний, отмечает Reuters.