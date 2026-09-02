Странам G20 не удалось согласовать совместное коммюнике из-за Китая
Китай был единственным членом «Группы двадцати» (G20), который не принял все пункты совместного коммюнике, составленного по итогам заседания глав министерств финансов и управляющих центральных банков стран «двадцатки». Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.
«Я надеялся сегодня объявить о единогласном совместном коммюнике»,— сказал господин Бессент (цитата по CNBC). Он подчеркнул, что согласие 19 других членов «демонстрирует всю масштабность проблемы».
Китай не согласился с заявлением о том, что «нерыночная экономика, постоянно генерирующая дешевую экспортную продукцию, не является устойчивой». Как уточнили в Минфине США, Пекин также выступил против пунктов, в которых выражалась обеспокоенность перебоями в судоходстве в Ормузском проливе, а также поддержка мониторинга дисбалансов МВФ. «Я считаю, что именно Китай должен работать над решением этой проблемы. Посмотрим, как они будут действовать дальше»,— сказал господин Бессент.
В 2026 году министр финансов США Скотт Бессент проводил встречу с главой Минфина России Антоном Силуановым в Северной Каролине на полях встречи глав министерств финансов стран G20. На этой встрече они обсуждали план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и вопросы экономического сотрудничества России и США. Ранее, в ноябре 2025 года, Аргентина отказалась подписать итоговую декларацию саммита G20 в Йоханнесбурге, сославшись на нарушение принципа консенсуса и разногласия по геополитическим вопросам, включая конфликт на Ближнем Востоке, климат, цели устойчивого развития и гендерную политику.