США завершили удары по Ирану

США закончили атаковать территорию Ирана. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Пресс-служба командования в соцсети X сообщила, что США нанесли удары по объектам ПВО, радиолокационным системам, морским средствам и сооружениям, а также минным установкам и объектам связи Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Иранские СМИ сообщали об американских ударах по югу страны. Власти провинции Хормозган заявили, что при ударе погибли четыре человека. Была повреждена инфраструктура связи в некоторых районах провинции, пишет Mehr.

Ночью 31 августа США впервые с конца июля ударили по Ирану. Атака пришлась на остров Ларак в Ормузском проливе. Тегеран заявил об ответных ударах по американским базам в Иордании и ОАЭ.

Подробнее — в материале «Ъ» «По Ормузу не пройти».