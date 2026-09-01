Курсирующие между Рыбинском и Москвой «Ласточки» перевезли 6,8 тысяч пассажиров

Скоростные электропоезда «Ласточка», которые курсируют между Рыбинском и Москвой, перевезли за месяц 6,8 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Маршрут запущен 1 августа 2026 года. «Ласточки» ходят по выходным и праздникам и делают остановку в Ярославле. На неэлектрифицированном участке Ярославль – Рыбинск поезда идут с тепловозом. Время в пути составляет около 4 часов, что в три раза меньше, чем прямой поезд из Рыбинска в Москву через Углич.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 26 августа между Ярославлем и Москвой начал ежедневно курсировать двухэтажный поезд-экспресс «Аврора». Состав проходит маршрут без остановок за 3 часа 4 минуты.

Алла Чижова