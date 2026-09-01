Новый маршрут Ярославль—Плес отменили из-за поломки судна

Новый регулярный водный маршрут Ярославль—Кострома—Плес временно приостановлен из-за технической неисправности судна на маршруте Ярославль—Углич, сообщили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«ВосходЪ-4» должен был обслуживать новый маршрут до Плеса. Продажа билетов на него открылась 27 августа, а первые рейсы были запланированы с 28 августа. Стоимость билета из Ярославля в Плес начиналась от 2,9 тыс. рублей.

Теперь судно перераспределили на маршрут Ярославль—Углич, где сломался «ВосходЪ-3». Власти объяснили решение необходимостью обеспечить транспортную доступность северных муниципальных округов и назвали направление социально значимым.

Пассажиры, купившие билеты на рейсы в Кострому и Плес, могут вернуть деньги. Для этого необходимо направить номер заказа на электронную почту перевозчика. Перевозчик также предложит бонус в качестве компенсации за доставленные неудобства.

После ремонта «ВосходЪ-3» движение по маршруту Ярославль—Кострома—Плес планируется восстановить.

Антон Голицын