МЧС предупредило жителей Ярославской области о грозе и сильном ветре

1 сентября в отдельных районах Ярославской области ожидается гроза. При грозе юго-западный ветер усилится до 12–17 м/с. Неблагоприятная погода возможна утром с 9 до 12 часов и в вечернее время, сообщило региональное управление МЧС в 8:18.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Спасатели предупредили о возможных повреждениях линий электропередачи и связи, нарушениях работы коммунальных систем и транспорта, падении деревьев и рекламных конструкций. Также возможно подтопление пониженных участков местности.

МЧС рекомендует во время непогоды по возможности оставаться в помещении, не находиться рядом с рекламными щитами и слабо закрепленными конструкциями, а автомобили парковать вдали от деревьев. При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

Антон Голицын