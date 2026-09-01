На двух дорогах Ярославля смонтируют освещение

В Ярославле капитально отремонтируют наружные электрические сети на двух участках дорог в Дзержинском районе. Муниципальный контракт на выполнение работ подписан 31 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Освещение появится на улице Урицкого — от перекрестка с улицей Блюхера вдоль домов № 7, 7а, 21 и 23, а также на Большой Норской — от перекрестка с Красноперевальским переулком до границ города. Эта дорога используется автомобилистами, выезжающими из Ярославля по Тутаевскому шоссе.

Работы выполнит компания «Агропромэнерго». Стоимость контракта составляет 1,1 млн рублей, срок исполнения — 45 календарных дней. На обоих участках установят светодиодные консольные светильники. Гарантия на выполненные работы составит пять лет.

Антон Голицын