Главные новости к утру 1 сентября

При ударе БПЛА по порту Усть-Луга Ленинградской области произошел пожар.

Скотт Бессент на встрече с Антоном Силуановым в американском Ашвилле передал требование остановить бои на Украине, сообщило Politico со ссылкой на источник.

Дональд Трамп исключил возможность использования ядерного оружия против Ирана.

Суд присяжных вынес вердикт по делу об убийстве Тупака Шакура.

Военная прокуратура запросила четырнадцать с половиной лет колонии с почти полумиллиардным штрафом для бывшего главного кадровика Минобороны.

Обвиняемый во взятке экс-зампред правительства Подмосковья пропал на СВО, сообщил ТАСС.

Министр армии США подал в отставку после конфликта с главой Пентагона, сообщила WSJ.

Иностранцев обязали получать медсправки в течение месяца под угрозой штрафов.