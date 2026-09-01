Минфин США: Бессент передал Силуанову требование остановить бои на Украине

Встреча министра финансов США Скотта Бессента с его российским коллегой Антоном Силуановым прошла продуктивно. Об этом Politico сообщила заместитель министра финансов США по международным делам Эрин Браун. По ее словам, американский министр передал господину Силуанову, что военный конфликт на Украине должен прекратиться, и власти США хотят увидеть мирный исход.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов России Антон Силуанов (справа) и министр финансов США Скотт Бессент

Фото: Пресс-служба Минфина России Министр финансов России Антон Силуанов (справа) и министр финансов США Скотт Бессент

Фото: Пресс-служба Минфина России

Встреча состоялась во время заседания министров финансов G20 в американском Ашвилле. Представитель Минфина США добавила, что стороны обсудили план президента США Дональда Трампа «по достижению мира и экономическому росту». Она отметила, что участие господина Силуанова в заседании было решением Белого дома.

Как сообщил источник Politico, на встрече господин Бессент также сказал, что США не будут ослаблять санкции против России, пока бои на Украине не прекратятся. Когда российский министр «попытался обсудить интересующие темы для совместных действий», глава Минфина США его резко перебил и заявил, что это невозможно до окончания конфликта, сказал собеседник издания.

Встреча руководителей финансовых ведомств стран G20 проходит 31 августа и 1 сентября. По информации российского ведомства, господа Силуанов и Бессент обсудили сотрудничество России и США, а также взаимодействие внутри G20.