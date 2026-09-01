Минфин США: Бессент передал Силуанову требование остановить бои на Украине
Встреча министра финансов США Скотта Бессента с его российским коллегой Антоном Силуановым прошла продуктивно. Об этом Politico сообщила заместитель министра финансов США по международным делам Эрин Браун. По ее словам, американский министр передал господину Силуанову, что военный конфликт на Украине должен прекратиться, и власти США хотят увидеть мирный исход.
Министр финансов России Антон Силуанов (справа) и министр финансов США Скотт Бессент
Фото: Пресс-служба Минфина России
Встреча состоялась во время заседания министров финансов G20 в американском Ашвилле. Представитель Минфина США добавила, что стороны обсудили план президента США Дональда Трампа «по достижению мира и экономическому росту». Она отметила, что участие господина Силуанова в заседании было решением Белого дома.
Как сообщил источник Politico, на встрече господин Бессент также сказал, что США не будут ослаблять санкции против России, пока бои на Украине не прекратятся. Когда российский министр «попытался обсудить интересующие темы для совместных действий», глава Минфина США его резко перебил и заявил, что это невозможно до окончания конфликта, сказал собеседник издания.
Встреча руководителей финансовых ведомств стран G20 проходит 31 августа и 1 сентября. По информации российского ведомства, господа Силуанов и Бессент обсудили сотрудничество России и США, а также взаимодействие внутри G20.
Встреча Скотта Бессента с Антоном Силуановым проходит на фоне обсуждения плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. По информации Bloomberg, в декабре 2025 года США разрабатывали проект новых санкций против России на случай провала мирного соглашения по Украине, которые могли затронуть энергетический сектор, «теневой флот» и посредников, участвующих в поставках российской нефти. Дональд Трамп тогда должен был принять окончательное решение о введении этих санкций. Сам Скотт Бессент в феврале 2026 года отмечал, что мирное урегулирование между Россией и Украиной может снизить цены на нефть, так как это позволит вывести на рынок больше нефти, с которой будут сняты санкции.