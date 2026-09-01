Трамп исключил возможность использования ядерного оружия против Ирана

США не будут применять ядерное оружие против Ирана, заявил президент Дональд Трамп в ответ на соответствующий вопрос. По его словам, для этого нет никаких причин, поскольку Тегеран и так потерпел полное военное поражение.

«И вообще, до чего глупый вопрос. Они полностью разгромлены в военном плане. Я их разгромил, а теперь должен еще и применить против них ядерное оружие?»,— сказал президент во время разговора с журналистами. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Накануне силы США впервые с конца июля нанесли удар по иранской территории — острову Ларак в Ормузском проливе. По информации американских СМИ, целью ударов стали пусковые установки на острове. В ответ иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаках на американские базы в ОАЭ и Иордании.

Подробнее — в материале «Ъ» «По Ормузу не пройти».