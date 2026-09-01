Трамп исключил возможность использования ядерного оружия против Ирана
США не будут применять ядерное оружие против Ирана, заявил президент Дональд Трамп в ответ на соответствующий вопрос. По его словам, для этого нет никаких причин, поскольку Тегеран и так потерпел полное военное поражение.
«И вообще, до чего глупый вопрос. Они полностью разгромлены в военном плане. Я их разгромил, а теперь должен еще и применить против них ядерное оружие?»,— сказал президент во время разговора с журналистами. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.
Накануне силы США впервые с конца июля нанесли удар по иранской территории — острову Ларак в Ормузском проливе. По информации американских СМИ, целью ударов стали пусковые установки на острове. В ответ иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаках на американские базы в ОАЭ и Иордании.
Подробнее — в материале «Ъ» «По Ормузу не пройти».
В июне 2026 года президент США Дональд Трамп предупредил Иран о «немыслимых последствиях» в случае попыток получить ядерное оружие, заявив, что Тегеран никогда не будет им владеть. Эти положения были прописаны в меморандуме о взаимопонимании, заключенном между странами 15 июня, а окончательное соглашение планировалось подписать 19 июня в Швейцарии.
Ранее в марте 2026 года Дональд Трамп утверждал, что США уничтожили 100% военного потенциала Ирана. Он также заявлял, что США не только «отбирают ядерный потенциал» Ирана, но и добиваются смены режима в Исламской Республике. При этом военная операция США в Иране, по его словам, не должна была продлиться долго.