При ударе БПЛА по порту Усть-Луга Ленинградской области произошел пожар
Беспилотники атаковали портовую зону поселка Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области. При ударе произошел пожар, зафиксированы повреждения, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Какой именно объект загорелся, не уточняется. Предыдущий удар по порту произошел 14 августа. Тогда тоже случился пожар.
Ночью господин Дрозденко сообщал, что над регионом были сбиты 44 БПЛА. Опасность налета БПЛА в регионе сохраняется, отметил он.
В ночь на 14 августа 2026 года над Ленинградской областью были сбиты 54 беспилотника, при этом атака вызвала пожар в порту Усть-Луга. За несколько часов до этого губернатор Александр Дрозденко сообщал о 37 сбитых беспилотниках над регионом и повреждениях в районе порта. Предыдущая атака на порт Усть-Луга произошла 29 марта 2026 года, тогда также возник пожар, а над Ленинградской областью было уничтожено 36 беспилотников.