При ударе БПЛА по порту Усть-Луга Ленинградской области произошел пожар

Беспилотники атаковали портовую зону поселка Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области. При ударе произошел пожар, зафиксированы повреждения, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Какой именно объект загорелся, не уточняется. Предыдущий удар по порту произошел 14 августа. Тогда тоже случился пожар.

Ночью господин Дрозденко сообщал, что над регионом были сбиты 44 БПЛА. Опасность налета БПЛА в регионе сохраняется, отметил он.