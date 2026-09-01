Обвиняемый во взятке экс-зампред правительства Подмосковья пропал на СВО
Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн пропал без вести в зоне боевых действий на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Илью Бронштейна обвиняют в получении взятки и легализации полученных средств. В мае стало известно, что расследование в отношении Бронштейна приостановлено, так как он подписал контракт с Минобороны об участии в СВО.
По данным следствия, Илья Бронштейн и его посредник — экс-ректор «Корпоративного университета развития образования» Андрей Лубский — получили 25 млн руб. от главы компании «Торговый дом "Просвещение-Регион"». Как считают в силовых органах, на эти деньги обвиняемый Бронштейн построил частный дом в подмосковной деревне Голиково. В мае троим фигурантам дела дали до восьми лет колонии.
В феврале 2026 года в Красногорский городской суд Московской области поступили материалы дела против бывшего министра образования Подмосковья Ильи Бронштейна, обвиняемого в получении особо крупных взяток и отмывании денег. По данным следствия, Илья Бронштейн и бывший ректор «Корпоративного университета развития образования» Андрей Лубский получили 25 млн рублей от главы ООО «Торговый дом „Просвещение-Регион“». За это с компанией заключили договоры на поставку интерактивных панелей в образовательные организации Подмосковья.
Помимо Бронштейна и Лубского, фигурантами дела также проходят глава «Дирекции модернизации образования» Мария Потапова, ее заместитель Иван Андреенко и сотрудник дирекции Михаил Мясников. Им вменяют получение взятки, посредничество при ее передаче и мошенничество.
Практика приостановления уголовных дел в отношении обвиняемых, заключивших контракты с Минобороны РФ и отправившихся на СВО, не единична. Например, в январе 2026 года Чусовской городской суд приостановил дело предпринимателя Олега Попова, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве, после того как он подписал контракт и отправился на Украину. В конце 2025 года бывший глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин, обвиняемый в даче взятки, также заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону боевых действий.