Обвиняемый во взятке экс-зампред правительства Подмосковья пропал на СВО

Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн пропал без вести в зоне боевых действий на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Илью Бронштейна обвиняют в получении взятки и легализации полученных средств. В мае стало известно, что расследование в отношении Бронштейна приостановлено, так как он подписал контракт с Минобороны об участии в СВО.

По данным следствия, Илья Бронштейн и его посредник — экс-ректор «Корпоративного университета развития образования» Андрей Лубский — получили 25 млн руб. от главы компании «Торговый дом "Просвещение-Регион"». Как считают в силовых органах, на эти деньги обвиняемый Бронштейн построил частный дом в подмосковной деревне Голиково. В мае троим фигурантам дела дали до восьми лет колонии.