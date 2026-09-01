Суд присяжных вынес вердикт по делу об убийстве Тупака Шакура
Суд присяжных в Лас-Вегасе признал Дуэйна Дэвиса, бывшего лидера банды «Крипс», виновным в убийстве рэпера Тупака Шакура. Об этом сообщает Reuters. Расследование дела велось с 1996 года, судебный процесс начался 17 августа.
Коллегия из 12 присяжных вынесла единогласный вердикт по единственному пункту обвинения — убийству с применением смертоносного оружия. 63-летнему Дэвису грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Он заявил о намерении обжаловать решение.
По версии прокуратуры округа Кларк, Дэвис спланировал расправу над 25-летним артистом в качестве мести за драку в казино, где Тупак Шакур и его окружение избили племянника обвиняемого,— передал пистолет на заднее сиденье белого Cadillac, откуда был открыт огонь по машине Шакура. По законам штата Невада организатор нападения несет полную ответственность за убийство, даже если сам не спускал курок. Все остальные фигуранты, находившиеся тогда в автомобиле, к настоящему моменту скончались.
Полиция долгое время подозревала Дэвиса, однако ключевыми уликами по делу стали его собственные публичные признания в СМИ, выдержки из мемуаров, а также тайно записанное интервью с полицией. Адвокат подсудимого пытался доказать, что слова его клиента были бахвальством.
Подробнее о судебном процессе — в материале «Ъ» «Такую личную неприязнь испытал к потерпевшему».
Дуэйн Дэвис был арестован в сентябре 2023 года, и именно это событие вновь возбудило интерес к расследованию убийства Тупака Шакура, затухшему после 1996 года. Прокуратура утверждает, что Дуэйн Дэвис был главным организатором убийства, спланировав его в отместку за избиение своего племянника в одном из казино Лас-Вегаса. По данным следствия, Тупак Шакур враждовал с уличной бандой «Крипс», одну из ячеек которой возглавлял Дэвис.
Судебный процесс вызывает особое внимание также из-за информации о возможной причастности к убийству другого рэпера — Шона Комбса, известного как P. Diddy. По данным USA Today, на тайном допросе в полиции Дуэйн Дэвис якобы назвал Шона Комбса заказчиком убийства Тупака Шакура.
По словам Дэвиса, он рассчитывал получить вознаграждение в $1 млн, которое P. Diddy якобы обещал за убийство Тупака Шакура. Еще два обвинения в причастности Шона Комбса к убийству Тупака Шакура всплыли после рассмотрения гражданских исков к Комбсу, утверждается, что он хвастался заказом убийства и оплатой аренды Cadillac, из которого стреляли в Тупака.