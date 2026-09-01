Суд присяжных вынес вердикт по делу об убийстве Тупака Шакура

Суд присяжных в Лас-Вегасе признал Дуэйна Дэвиса, бывшего лидера банды «Крипс», виновным в убийстве рэпера Тупака Шакура. Об этом сообщает Reuters. Расследование дела велось с 1996 года, судебный процесс начался 17 августа.

Коллегия из 12 присяжных вынесла единогласный вердикт по единственному пункту обвинения — убийству с применением смертоносного оружия. 63-летнему Дэвису грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Он заявил о намерении обжаловать решение.

По версии прокуратуры округа Кларк, Дэвис спланировал расправу над 25-летним артистом в качестве мести за драку в казино, где Тупак Шакур и его окружение избили племянника обвиняемого,— передал пистолет на заднее сиденье белого Cadillac, откуда был открыт огонь по машине Шакура. По законам штата Невада организатор нападения несет полную ответственность за убийство, даже если сам не спускал курок. Все остальные фигуранты, находившиеся тогда в автомобиле, к настоящему моменту скончались.

Полиция долгое время подозревала Дэвиса, однако ключевыми уликами по делу стали его собственные публичные признания в СМИ, выдержки из мемуаров, а также тайно записанное интервью с полицией. Адвокат подсудимого пытался доказать, что слова его клиента были бахвальством.

Подробнее о судебном процессе — в материале «Ъ» «Такую личную неприязнь испытал к потерпевшему».