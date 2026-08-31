Генералу Кузнецову запросили к сроку штраф

Четырнадцать с половиной лет колонии с почти полумиллиардным штрафом военная прокуратура запросила для бывшего начальника главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Он обвиняется в получении взятки от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна в виде дома с земельным участком стоимостью свыше 80 млн руб. По версии следствия, в обмен на это генерал способствовал заключению его ИП госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн 300 тыс. руб. Генерал вину не признает, его защита настаивает, что в деле нет документальных доказательств получения взятки, а должностные обязанности генерала не давали ему возможности совершить приписываемое ему преступление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Кузнецов, бывший начальник главного управления кадров Минобороны

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Юрий Кузнецов, бывший начальник главного управления кадров Минобороны

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В 235-м гарнизонном военном суде проходят прения сторон по уголовному делу бывшего начальника управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и предпринимателя Левы Мартиросяна. 24 августа выступил военный прокурор. Он заявил, что считает вину подсудимых доказанной, и предложил приговорить генерала к 14,5 года колонии строгого режима и штрафу в 480 млн руб. (шестикратный размер взятки), предпринимателя — к 14 годам и такому же, как и у его подельника, штрафу. Сейчас в прениях выступает защита.

Как рассказывал “Ъ”, согласно обвинительному заключению, инкриминируемое ему преступление генерал-лейтенант Кузнецов совершил в 2020–2022 годах в бытность начальником 8-го управления Генерального штаба вооруженных сил РФ, которое, в частности, занималось подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации специалистов для органов службы защиты государственной тайны.

В ведении 8-го управления, говорится в деле, находилась также координация деятельности Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко (КВВУ), в частности вопросы, связанные с размещением военнослужащих, которых отправляли на обучение в вуз. При этом, по решению руководства Минобороны от 2020 года, в случае, если отправленных на обучение военных нельзя было разместить в ведомственных общежитиях, их должны были расселять в гостиницы в рамках заключаемых с военным ведомством госконтрактов.

Генерал Кузнецов, по словам прокурора, согласно имеющимся у него полномочиям, как раз должен был контролировать вопросы «обустройства и обеспечения жизнедеятельности» подчиненных воинских частей, в частности, подписывал документы о среднесуточной стоимости проживания прибывающих на обучение и переподготовку в вуз военнослужащих. По версии следствия, «не позднее 17 июля 2020 года» Юрий Кузнецов вступил в преступный сговор со знакомым ему занимающимся гостиничным бизнесом индивидуальным предпринимателем Левой Мартиросяном. Генерал сообщил предпринимателю, что может способствовать заключению госконтрактов и договоров на оказание гостиничных услуг с его ИП для размещения военнослужащих, говорится в деле.

По данным обвинения, с 9 февраля 2021 года по 16 января 2022 года между ИП «Мартиросян Л. А.» с одной стороны и начальником КВВУ Игорем Шпырней с другой по указанию генерала Кузнецова были заключены госконтракты и договоры на оказание гостиничных услуг на общую сумму 372 млн 300 тыс. руб.

В обмен на помощь в 2020–2022 годах Лева Мартиросян приобрел три участка земли в Краснодаре на улице Грибоедова, на которых находились дома. Позже они были объединены в два участка, строения снесены, а на их месте возведены новые. Впоследствии один из участков с построенным на нем жилым домом площадью 1125 кв. м, рыночной стоимостью 80 млн 216 тыс. руб., Лева Мартиросян «передал в качестве взятки» Юрию Кузнецову, оформив имущество на жену главного военного кадровика Юлию. Таким образом, Юрий Кузнецов получил взятку в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а Лева Мартиросян ее дал (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Подсудимые заявили, что вину категорически не признают. Так, генерал Кузнецов утверждал, что все перечисленные прокурором участки были куплены на «семейные» деньги по доверенности, выданной его женой Леве Мартиросяну, он же оплачивал и все расходы по строительству.

Адвокат Алексей Першин сообщил, что считает обвинение абсурдным. «Сами формулировки, содержащиеся в обвинении, несуразны. Там, например, говорится, что мой подзащитный координировал деятельность училища. Мы направляли запрос в правовую службу Минобороны, и нам ответили, что такого понятия как “координация деятельности” в нормативных документах военного ведомства нет. По своим должностным обязанностям Юрий Кузнецов не мог давать указаний начальнику училища, и тот ему не подчинялся. Он был лишь связующим звеном между ним и начальником Генштаба. Наконец, никто в суде факт взятки не подтвердил, нет в деле и никаких оперативно-разыскных материалов, которыми можно было бы подкрепить обвинение».

Александр Александров, Мария Локотецкая