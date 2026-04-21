Свердловские депутаты сократили время продажи алкоголя до 13 часов в сутки

В Свердловской области ограничили розничную торговлю алкоголем на два часа, установив время продаж с 09:00 до 22:00 вместо 08:00 до 23:00, и полностью запретили ее в Международный день защиты детей, День знаний и День трезвости. Соответствующий законопроект в третьем, окончательном чтении поддержали 40 депутатов регионального законодательного собрания, двое — выступили против. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Министр агропромышленного комплекса (АПК) и потребительского рынка региона Анна Кузнецова подчеркнула, что в Свердловской области «сохраняется высокий уровень потребления алкогольной продукцией населением». Она пояснила, что по соответствующему показателю Средний Урал занимал 17 место среди 75 субъектов России в декабре 2025 года, в марте 2026 года — уже 14-ое.

Депутаты от оппозиционных партий, некоторые из которых ранее заявляли о планах выступить против или воздержаться при голосовании за поправки, изменения одобрили. «Меры хороши, но надо смотреть дальше, если мы думаем о сохранении здоровья жителей, надо возвращать лечебно-профилактические учреждения, которые были в Советском Союзе, и давали определенный эффект»,— предложил депутат Габбас Даутов (КПРФ).

Правительство Свердловской области внесло соответствующие поправки в региональный парламент 6 апреля. По данным властей, ограничения на продажу алкоголя коснутся 993 организации на Среднем Урале, в связи с чем у компаний «могут возникнуть расходы». В частности, каждый из магазинов недополучит от продажи алкоголя 0,7–1,4 млн руб. в год, каждый из объектов общепита — 540–860 тыс. руб. в год. Единственными, кого не коснутся ограничения, станут объекты общественного питания с залами для обслуживания посетителей общей площадью более 30 кв. м.

В правительстве Свердловской области обсуждали варианты ограничения розничной продажи спиртных напитков с лета 2025 года, так как регион находится «в красной зоне по уровню потребления алкоголя и смертности от него». По словам источника «Ъ-Урал», власти рассматривали предложения по введению запрета на торговлю напитками с 20:00 до 08:00 в будни и с 11:00 до 16:00 в выходные. В ноябре губернатор Денис Паслер выступил против полного ограничения продажи алкоголя, однако поддержал идею сократить ее время с 15 часов до 12–13 часов в сутки. «Мне неоднократно говорил бизнес, что с 08:00 до 23:00 — это лишнее. Давайте сделаем с 10:00 до 22:00 или с 09:00 до 22:00, разумный предел»,— пояснил Денис Паслер в ходе прямой линии.

В ходе рассмотрения законопроекта на заседании комитета заксобрания по аграрной политике 15 апреля депутат Вячеслав Вегнер («Единая Россия») призвал сократить время торговли спиртными напитками до 11 часов: с 09:00 до 20:00. «99% людей за то, чтобы ограничить продажу алкоголя. Прежде всего это здоровая нация, спокойствие в семьях, здоровье женщин и детей в семьях, — заявил парламентарий, однако его коллеги эту идею не поддержали. Председатель комитета Михаил Копытов («Единая Россия») напомнил, что во времена «сухого закона» при Михаиле Горбачеве было много жертв. «Где та золотая середина, никто из нас не знает. Я столько наслушался — одни кричат: "почему сухой закон не принимаете", другие говорят: "будем пить все, что найдем". Может быть нам надо сделать первый шажок и посмотреть — будет результат, будет снижение или не будет»,— предложил он. Господина Копытова поддержали, отметив, что фальсификат может принести большие потери.

Свердловские власти вводили меры по ограничению торговли алкоголем и в предыдущие годы. В октябре 2024 года областные депутаты одобрили введение запрета на продажу спиртных напитков с 23:00 до 8:00 в заведениях, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Председатель заксобрания Людмила Бабушкина («Единая Россия») тогда отметила, что в региональном парламенте обсуждают новые ограничения. «Много обращений по поводу того, чтобы принять закон, который позволял бы в целом муниципалитетам, населенным пунктам объявлять о себе, как о территориях здорового образа жизни, вообще запрещать продажу алкогольной продукции»,— заявила спикер. Госпожа Бабушкина добавила, что парламентарии «всесторонне рассматривают» соответствующую практику в ряде российских регионов.

Василий Алексеев