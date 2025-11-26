В Свердловской области не будут вводить полный запрет на продажу алкоголя

В Свердловской области не планируют вводить полный запрет на продажу алкоголя, заявил глава региона Денис Паслер. «О полном запрете речь не идет. Страна это уже проходила, ни к чему хорошему это не приведет»,— заявил губернатор Денис Паслер на прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Губернатор предположил, что, возможно, стоит ввести ограничения и установить время продажи алкоголя с 10:00 до 22:00 или с 9:00 до 22:00. Он поддержал ввод ограничений в определенные дни, например в День защиты детей.

Ранее сообщалось, что в правительстве Свердловской области рассматривают опыт российских регионов по ограничению продажи алкоголя. Источник «Ъ-Урал» рассказывал, что торговлю спиртным могут запретить с 20:00 до 8:00 в будни и с 11:00 до 16:00 в выходные из-за того, что регион находится «в красной зоне по уровню потребления алкоголя и смертности от него».

Подробнее — в материале «Меры на трезвую голову».

Мария Игнатова