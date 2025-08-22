Меры на трезвую голову

В правительстве Свердловской области рассматривают опыт российских регионов по ограничению продажи алкоголя. Как рассказал источник «Ъ-Урал», торговлю спиртным могут запретить с 20:00 до 8:00 в будни и с 11:00 до 16:00 в выходные из-за того, что регион находится «в красной зоне по уровню потребления алкоголя и смертности от него». По мнению эксперта, ограничения могут стать толчком для развития нелегальной торговли алкоголем.



В министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области рассматривают опыт российских субъектов в сфере ограничения продажи алкоголя и оценивают его эффективность, сообщили в департаменте информационной политики региона. «Никаких решений на данный момент не принято»,— подчеркнули и ведомстве. Впрочем, по словам источника «Ъ-Урал» в областном правительстве, ограничение продажи алкоголя на Среднем Урале остается «вопросом времени».

«Федеральные органы власти требуют принятия мер, так как Свердловская область в красной зоне по уровню потребления алкоголя и смертности от него. Надо меньше пить»,— сказал собеседник.

Он добавил, что в региональном правительстве рассматривают вариант по ограничению продажи спиртного с 8:00 до 20:00 в будни и с 11:00 до 16:00 в выходные дни. На сегодняшний день алкоголь в Свердловской области можно приобрести с 8:00 до 23:00.

Ранее ограничить продажу спиртного на территории региона пытался и экс-губернатор Евгений Куйвашев. В апреле 2020 года он разрешил торговать алкоголем только с 10:00 до 19:00. «Мониторинг говорит о том, что эта мера профилактики принесла немало пользы — меньше шумных компаний под окнами у людей»,— заверил тогда господин Куйвашев. Несмотря на это заявление, через два месяца ограничения были сняты.

В октябре 2024 года свердловские власти вернулись к теме ограничения продажи спиртного и запретили торговать им с 23:00 до 8:00 в заведениях общепита, расположенных в жилых домах и прилегающих к ним территориях. Председатель заксобрания Людмила Бабушкина тогда подчеркнула, что в свердловском парламенте продолжают обсуждать новые ограничения, вплоть до полного запрета продажи алкоголя. «Много обращений по поводу того, чтобы принять закон, который позволял бы в целом муниципалитетам, населенным пунктам объявлять о себе, как о территориях здорового образа жизни»,— поясняла спикер.

Свердловская область рассматривает не самые жесткие ограничительные меры. Так, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов ввел строгие правила продажи алкоголя и вейпов. В будни продукцию можно купить только с 12:00 до 14:00. Также введен запрет на продажу алкоголя в праздничные дни. К ужесточению правил присоединились и другие регионы.

Сокращение сроков продажи спиртного с 8:00 до 20:00 в будни и с 11:00 до 16:00 в выходные не отразится на потреблении в Свердловской области, считает независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин.

«После 20:00 в будни и 16:00 по выходным на Урале найдут возможность, где можно выпить, существенно возрастет выручка у ресторанов, баров или кафе. Свято место пусто не бывает»,— пояснил он.

Господин Небольсин подчеркнул, что в случае введения ограничений в регионе возрастет риск развития нелегальной торговли. «Это решение – праздник на улице бутлегеров и различных бездельников, которые будут на этом наживаться. Чем больше проблем у официальной розницы, тем больше денег себе наживут те, кто будут заменять эту легальную розницу, но продавать непонятно что»,— резюмировал эксперт.

