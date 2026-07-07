Самым «трезвым» регионом УрФО оказалась Югра

В Уральском федеральном округе (УрФО) регионом, в котором употребляют меньше всего алкоголя, стал Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра), передает «Ъ» со ссылкой на данные проекта «Если быть точным». В общероссийском рейтинге он занял 14 строчку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно рейтингу регионов РФ по уровню потребления алкоголя в литрах чистого спирта на взрослого человека в год, в Югре этот показатель за семь лет снизился с 10,5 до 9,3. Вторым по «трезвости» регионом Урала стала Тюменская область, несмотря на рост потребления: в 2017 году жители региона употребляли 11,2 литра в год, в 2024 году — 12 литров. Рост отмечается и в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО): потребление выросло с 11,9 до 12,2.

Четвертой среди уральских регионов по уровню «трезвости» стала Свердловская область, где потребление алкоголя снизилось с 14,3 до 14,1 литра. Ее с Челябинской областью разделяет одна строка — здесь потребление выросло с 13,1 до 14,2. Больше всего на Урале алкоголя употребляют в Курганской области, этот показатель значительно вырос за семь лет: в 2017 году он составлял 14,2, в 2024 году — уже 16,4. Этот регион в общем рейтинге, где сильнее всего пьют, занял седьмое место.

Самым «пьющим» регионом России стал Ненецкий автономный округ, где в 2024 году употребляли алкоголя на 35,3 литра чистого спирта на человека в год. Меньше всего употребляют в Чечне и Ингушетии (по 0,3 литра в год), а также в других кавказских республиках. Москва и Санкт-Петербург также попали в топ-10 регионов по наиболее низкому потреблению алкоголя.

Авторы исследования опирались на статистику Минздрава об уровне потребления спиртных напитков и смертности от алкогольных отравлений, а также сведения МВД о числе ДТП и преступлений с участием пьяных граждан. Была взята статистика за 2017-2024 годы, поскольку более свежих данных пока нет в открытом доступе.

Ирина Пичурина