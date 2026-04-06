Рюмка водки на стопе

В Свердловской области планируют ограничить розничную торговлю алкоголем на два часа, установив время продаж с 09:00 до 22:00 (сейчас с 08:00 до 23:00) и полностью запретить ее в праздничные дни. Соответствующий законопроект областное правительство внесло в заксобрание, подчеркнув, что изменения направлены на оздоровление уральцев. Ряд депутатов выразили опасения, что инициатива может привести к обратному эффекту и увеличению числа отправлений контрафактным алкоголем.



В понедельник, 6 апреля, правительство Свердловской области внесло на утверждение в заксобрание поправки в региональный закон, которые предусматривают сокращение времени на торговлю алкоголем и полный запрет продажи спиртных напитков в Международный день защиты детей, День знаний и в День трезвости. Время продажи предлагается установить с 09:00 до 22:00 вместо с 08:00 до 23:00. Единственными, кого не коснутся ограничения, станут объекты общественного питания с залами для обслуживания посетителей общей площадью более 30 кв. м.

В пояснительной записке власти указали, что в случае поддержки изменений ограничения с 1 сентября 2026 года коснутся 993 организации в регионе. В свердловском правительстве признали, что у компаний «могут возникнуть расходы». В частности, каждый из магазинов недополучит от продажи алкоголя 0,7–1,4 млн руб. в год, каждый из объектов общепита — 540–860 тыс. руб. в год.

В правительстве Свердловской области обсуждали варианты ограничения розничной продажи спиртных напитков с лета 2025 года, так как регион находится «в красной зоне по уровню потребления алкоголя и смертности от него». По словам источника «Ъ-Урал», власти рассматривали предложения по введению запрета на торговлю напитками с 20:00 до 08:00 в будни и с 11:00 до 16:00 в выходные. В ноябре губернатор Денис Паслер выступил против полного ограничения продажи алкоголя, однако поддержал идею сократить ее время с 15 часов до 12–13 часов в сутки. «Мне неоднократно говорил бизнес, что с 08:00 до 23:00 — это лишнее. Давайте сделаем с 10:00 до 22:00 или с 09:00 до 22:00, разумный предел»,— пояснил Денис Паслер в ходе прямой линии.

В свердловском департаменте информационной политики заверили, что меры направлены на защиту подростков, формирование привычки в обществе проводить досуг без алкоголя и снижение числа заболеваний.

«Для того чтобы увидеть результат принятых мер, потребуется время, но я уверен, что это тот самый шаг, который поможет формированию общественного здоровья и долголетия»,— процитировали в ведомстве главного врача Областной наркологической больницы, главного нарколога региона и Уральского федерального округа (УрФО) Антона Поддубного.

Депутаты от оппозиционных партий в заксобрании разделились в оценке инициативы областного правительства. В свердловском обкоме КПРФ «Ъ-Урал» заявили, что власти «вновь не предложили альтернативы» уральцам. «Говорят: просто не пейте и все. Без предложений, чем людям заниматься в жизни. Это приведет к росту теневой экономики, в народе будут гнать алкашку дома и продавать соседям. Пить и запасаться станут больше, народ будет лишаться здоровья, а бюджет — поступлений»,— считают коммунисты, пообещав не поддерживать законопроект.

В партии «Новые люди» призвали власти обеспечить уральцев досугом вместо ввода запретов.

«Во многих населенных пунктах пьют банально из-за того, что больше нечем заняться. Предлагаемые ограничения к реальному эффекту не приведут — в регионе давно научились обходить их с помощью так называемых наливаек, ну и теневой рынок продажи алкоголя никто не отменял»,— пояснила «Ъ-Урал» руководитель реготделения партии Ирина Виноградова, подчеркнув, что депутаты от объединения выступят против законопроекта.

В поддержку инициативы свердловского правительства выступили «Справедливая Россия» и ЛДПР. Лидер свердловских справороссов, депутат Госдумы Андрей Кузнецов в разговоре с «Ъ-Урал» рассказал, что доступность алкоголя является «одной из причин многих зол». «Это и падение рождаемости, ухудшение состояния здоровья граждан, криминальная обстановка, закредитованность населения. Поэтому мы за здоровый путь нации и за ограничения»,— подчеркнул он.

Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Александр Каптюг заверил, что ограничения не приведут к развитию самогоноварения и росту числа отравлений от некачественного алкоголя в регионе.

«Зачем отмечать Международный день защиты детей и День знаний с бутылкой в руке? Я не думаю, что люди будут с тяжестью переживать эти дни из-за того, что нигде ничего из алкогольного не продается»,— сказал он в разговоре с «Ъ-Урал».

Ограничение времени на продажу спиртных напитков в Свердловской области приведет к сокращению числа магазинов в шаговой доступности, считает независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. «Алкоголь является основным трафикообразующим элементом, и если его убрать, то магазины начнут в скором времени закрываться»,— пояснил он. Господин Небольсин добавил, что ограничения продлят на два часа рабочий день нелегальных бутлегеров и увеличат размер их выручки. «Они быстро приспособятся, будут продавать из-под полы»,— полагает эксперт.

Василий Алексеев