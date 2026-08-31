Билеты на первые матчи «Локомотива» в Ярославле начнут продавать с 1 сентября

Ярославский ХК «Локомотив» 1 сентября в 11:00 откроет продажу билетов на первые три матча нового сезона регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Билеты будут продавать в кассах УКРК «Арена-2000» и на сайте клуба. 5 сентября «Локомотив» на домашней арене примет челябинский «Трактор», 8 сентября — «Шанхайских драконов», 10 сентября — череповецкую Северсталь. Матч в выходной начнется в 13:00, в будни — в 19:00.

Алла Чижова