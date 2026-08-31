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В Ярославле СК возбудил дело по факту невыплаты 1,7 млн рублей зарплаты

В Ярославле следственный отдел по Дзержинскому району возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работнику на протяжении года. Об этом сообщили в управлении регионального СУ СК.

По имеющимся данным, руководство коммерческой организации не выплачивало зарплату работнику с июня 2023 года по июнь 2024 года. Общая сумма задолженности перед сотрудником превысила 1,7 млн руб.

Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 145. 1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). Сотрудники отдела выясняют причины произошедшего и принимают меры для возмещения ущерба.

Алла Чижова

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