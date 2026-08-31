С рыбинской школы взыскали 200 тысяч рублей за травму ученицы

В Ярославской области вступило в законную силу решение о взыскании с рыбинского образовательного учреждения в пользу ученицы, получившей травму на уроке физкультуры, компенсации морального вреда и возмещении расходов на лечение. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что в 2024 году в спортзале на уроке физкультуры в голову ученице 7-го класса попал баскетбольный мяч. В момент удара школьница сидела на скамейке, когда ее одноклассники отрабатывали броски в корзину. В конце учебного дня ученице стало плохо: у нее заболела и закружилась голова, появились тошнота и «мушки» перед глазами. В больнице ей диагностировали сотрясение головного мозга.

Мать пострадавшей подала иск к школе, в котором просила взыскать компенсацию морального вреда в размере 600 тыс. руб., а также расходы на лечение и услуги адвоката. Городской суд посчитал, что школа отвечает за жизнь и здоровье учащихся при освоении образовательной программы.

«В нарушение должностной инструкции учитель физкультуры не следил за обстановкой в спортивном зале, не контролировал отработку бросков тяжелым баскетбольным мячом, не видел момент попадания мяча в голову школьницы, в целях предотвращения получения травмы не пересадил ее со скамейки в другое безопасное место»,— рассказали в суде.

При определении размера компенсации суд учел, что после получения травмы ученица в период лечения, который длился месяц, не могла ходить в школу, читать, смотреть телевизор и пользоваться телефоном. Суд взыскал с образовательного учреждения компенсацию в размере 150 тыс. руб., судебные расходы и расходы на покупку лекарств на общую сумму 50 тыс. руб. Решение суда устояло в апелляции и вступило в законную силу.

Алла Чижова