Тутаевские мастера отлили колокол для Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

На литейном заводе «Италмас» в Тутаеве под руководством мастера Николая Шувалова отлили новый колокол для Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (Сергиев Посад). Об этом сообщается на сайте монастыря.

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Колокол, который назвали «Михеевский», весит 1 029 кг. Он отлит по старинным технологиям. Для создания литейной формы использовалась глина. Убранство и надпись делали из воска, а отливку производили «в землю». Основной тон — «ми» первой октавы.

«На тулове расположены иконы Радонежских святых: прп. Михея, прп. Никона, прп. Антония и прп. Дионисия. В оформлении присутствуют декоративные элементы, скопированные со старинных лаврских колоколов. Надпись выполнена вязью на церковно-славянском языке»,— говорится в сообщении Лавры.

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Колокол пока находится на временном постаменте рядом с Успенским храмом. В дальнейшем он займет свое место на третьем ярусе колокольни. Он заменит колокол «Чудотворцев» XV века.

Алла Чижова