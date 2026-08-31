В Ярославле дружинникам не оплатят работу на несогласованных мероприятиях

В Ярославле народным дружинникам не будут платить за участие в мероприятиях по охране общественного порядка, не предусмотренных планом работы. Соответствующее постановление подписал заммэра Николай Степанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

В документе отмечается, что речь идет о плане работы народной дружины, который согласован с управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территориальной безопасности мэрии и территориальным органом внутренних дел.

Постановлением закреплены еще два случая, когда дружинникам не производится выплата: при недостоверной или неполной информации в заявлении на выплату и при отсутствии права на эту выплату. Право на получение денежных средств за дежурства есть у членов народных дружин Ярославля, зарегистрированных в региональном реестре народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности и участвовавших в охране общественного порядка в отчетном месяце.

Материально стимулировать народных дружинников начали в регионе в 2024 году. Тогда размер выплаты на областном уровне был установлен в размере 200 руб. за час дежурства. С 2026 года в Ярославле мероприятия софинансирует мэрия в размере 200 руб. За час дежурства в год дружинники получают суммарно 400 руб.

Алла Чижова