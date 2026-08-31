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В Ярославле вырастет цена на Центральный рынок

В Ярославле 100% акций АО «Центральный рынок» выставят на продажу по начальной цене 163,7 млн руб., что на 13 млн руб. больше, чем ранее. Соответствующее постановление подписал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Центральный рынок включили в план приватизации в сентябре 2025 года. В имущественную базу рынка входят три земельных участка и помещения в зданиях на улице Нахимсона, 6/11 и 10, а также на улице Андропова, 15. Рынок решили продать для приведения в порядок за счет внебюджетных средств.

Пакет акций трижды выставляли на продажу за 150 млн руб., процедура ни разу не состоялась из-за отсутствия заявок. В мае 2026 года мэр Артем Молчанов поручил остановить процедуры по продаже пакета акций. Он отмечал, что цену на рынок снижать не намерены.

Алла Чижова

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