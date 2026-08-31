В Ярославский цирк приехала спасенная на передовой львица

В Ярославский цирк приехала молодая львица, которая была спасена военнослужащим в зоне боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе Росгосцирка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росгосцирк Фото: Росгосцирк

После обнаружения на передовой львицу передали в Луганск, где она провела пять недель. Как пояснила дрессировщица программы «Империя львиц» Инна Исаева, за животным были готовы сразу отправить машину, однако подготовка документов заняла больше месяца.

В цирке животное пройдет карантин и вакцинацию, а затем начнет знакомиться с дрессировщиками и другими животными. Львица станет новой подопечной программы «Империя львиц», в которой уже участвуют девять львов и пять тигров. Как заверили в Росгосцирке, львицу «не будут торопить» и дадут ей время адаптироваться.

«Дрессировка начинается не сразу. Сначала мы будем общаться, играть, выходить с ней в манеж. Репетиции обычно начинаются примерно с восьми месяцев, а введение в основную группу зависит от психологической и физической готовности животного. У каждого свой характер и свой темп»,— объяснила дрессировщица Инна Исаева.

В Луганске животное назвали Симой, но в программе уже есть львица с такой кличкой, поэтому не исключено, что новая участница получит новое имя, отсылающее к ее характеру и привычкам. Гастроли цирковой программы в Ярославском цирке завершились 30 августа. В Росгосцирке рассказали, что львица отправится на гастроли в Гомель, а затем в Луганск вместе с коллективом программы.

Алла Чижова