Переславца приговорили к штрафу за мошенничество с соцконтрактом

В Переславле-Залесском местного жителя приговорили к штрафу в 150 тыс. руб. по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что в 2023 году обвиняемый обратился к местным властям с заявлением о назначении ему государственной социальной помощи как малоимущему на основании соцконтракта для осуществления предпринимательской деятельности.

Он представил ложные сведения о том, что является самозанятым и получает доход от своей деятельности. К документам он приложил бизнес-план, предусматривающий покупку оборудования для строительства. После заключения социального контракта обвиняемый получил 350 тыс. руб. Однако деньги потратил на личные нужды.

В суде житель Переславля вину признал. Он возместил материальный ущерб и помогал в расследовании дела. Данные факты были учтены при вынесении судом приговора. Также во внимание было принято наличие у обвиняемого несовершеннолетнего ребенка, которого он содержит.

Алла Чижова