«Яроблводоканал» получил предупреждение от УФАС из-за выявленных нарушений

Ярославское межрегиональное УФАС направило предупреждение государственному предприятию «Яроблводоканал» после выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГП ЯО «Яроблводоканал» Фото: ГП ЯО «Яроблводоканал»

В антимонопольный орган обратилось АО «Малая комплексная энергетика» (МКЭ). По информации из жалобы, с начала 2025 года водоканал препятствовал заключению договора на холодное водоснабжение и водоотведение, исключая из документа сведения о счетчиках.

Как выяснило УФАС, с 2021 года между сторонами действовал договор, автоматически продлевавшийся на прежних условиях. В августе 2024 года один из двух приборов на котельной МКЭ вышел из строя, после чего компания обратилась в водоканал для опломбировки нового устройства и включения его в договор. Водоканал в этом отказал, сославшись на отсутствие действующего договора.

Специалисты антимонопольного органа сочли позицию водоканала несостоятельной. В ведомстве указали, что соглашение о расторжении прежнего контракта не было подписано со стороны МКЭ, а односторонний отказ ресурсоснабжающей организации допускается лишь по строго ограниченному перечню оснований, таких как длительная задолженность или недопуск к сетям.

В действиях доминирующего хозяйствующего субъекта были выявлены признаки нарушения ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции. УФАС предписало «Яроблводоканалу» устранить нарушения и обеспечить учет показаний прибора учета холодной воды в срок до 21 сентября 2026 года.

«В случае неисполнения предупреждения будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, что грозит оборотными штрафами»,— уточнили в управлении.

Алла Чижова