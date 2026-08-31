Служба охраны ОКН объяснила отказ от иска об изъятии здания в центре Ярославля

Государственная служба охраны объектов культурного наследия (ОКН) региона отказалась от иска об изъятии помещений у предпринимателей Евгения Мухина и Виталия Пятковского в связи с ремонтом исторического здания на улице Первомайской, 33. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс» со ссылкой на службу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Служба охраны объектов культурного наследия ЯО Фото: Служба охраны объектов культурного наследия ЯО

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 1,5 года на рассмотрении суда находился иск об изъятии помещений в здании-объекте культурного наследия «Лавки Уздяного ряда Старого гостиного двора; лавки торговые», 1784 г., 1880-е гг., поданный службой охраны ОКН в связи с непринятием мер по сохранению исторического объекта. В августе 2026 года служба отказалась от иска.

«В процессе судебного производства собственники приняли абсолютно правильное решение о необходимости проведения работ по сохранению объекта. Указанные работы на объекте были полностью завершены до окончания судебного разбирательства»,— цитирует портал службу.

В службе считают, что отказ от иска и заключение мирового соглашения должны стать распространенной практикой в делах об изъятии исторических зданий у владельцев. «Такой исход ситуации полностью зависит от собственников»,— добавили в службе.

Алла Чижова