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Служба охраны ОКН отказалась от иска об изъятии здания в центре Ярославля

Государственная служба охраны объектов культурного наследия (ОКН) региона отказалась от иска об изъятии помещений у индивидуальных предпринимателей Евгения Мухина и Виталия Пятковского в историческом здании на Первомайской, 33 в Ярославле. Определение размещено в картотеке арбитражных дел.

Фото: Служба охраны объектов культурного наследия ЯО

Фото: Служба охраны объектов культурного наследия ЯО

Иск был подан 1,5 года назад к двум предпринимателям и двум компаниям господина Мухина в связи с ненадлежащим состоянием здания, которое является объектом культурного наследия «Лавки Уздяного ряда Старого гостиного двора; лавки торговые», 1784 г., 1880-е гг. Тогда служба поясняла, что собственники не предпринимают мер для сохранения исторического объекта.

Согласно определению суда, служба в марте 2026 года отказалась от иска к Виталию Пятковскому, а позже — полностью от своих требований. Суд посчитал, что отказ не нарушает права и законные интересы других лиц.

«Принять отказ Государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области от иска. Производство по делу прекратить»,— говорится в определении.

Алла Чижова

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