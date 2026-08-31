Ярославское управление ФССП возглавила Ольга Кашипова

С 27 августа исполняющей обязанности руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области назначена Ольга Кашипова. До этого она занимала должность заместителя руководителя регионального управления. Это следует из данных ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Ярославского управления ФССП Фото: Пресс-служба Ярославского управления ФССП

Прежний руководитель управления Антон Пряхин переведен в Кировскую область. Там он назначен исполняющим обязанности руководителя местного управления ФССП.

В новой должности господин Пряхин уже провел встречу с губернатором Кировской области Александром Соколовым. О встрече сообщили официальные ресурсы региона.

Антон Голицын