Ярославское управление ФССП возглавила Ольга Кашипова
С 27 августа исполняющей обязанности руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области назначена Ольга Кашипова. До этого она занимала должность заместителя руководителя регионального управления. Это следует из данных ЕГРЮЛ.
Фото: Пресс-служба Ярославского управления ФССП
Прежний руководитель управления Антон Пряхин переведен в Кировскую область. Там он назначен исполняющим обязанности руководителя местного управления ФССП.
В новой должности господин Пряхин уже провел встречу с губернатором Кировской области Александром Соколовым. О встрече сообщили официальные ресурсы региона.