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Ярославское управление ФССП возглавила Ольга Кашипова

С 27 августа исполняющей обязанности руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области назначена Ольга Кашипова. До этого она занимала должность заместителя руководителя регионального управления. Это следует из данных ЕГРЮЛ.

Фото: Пресс-служба Ярославского управления ФССП

Фото: Пресс-служба Ярославского управления ФССП

Прежний руководитель управления Антон Пряхин переведен в Кировскую область. Там он назначен исполняющим обязанности руководителя местного управления ФССП.

В новой должности господин Пряхин уже провел встречу с губернатором Кировской области Александром Соколовым. О встрече сообщили официальные ресурсы региона.

Антон Голицын

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