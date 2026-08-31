В Ярославской области сменился руководитель УФНС

Александр Поляков покинул пост руководителя управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области. С 22 августа исполняющим обязанности главы регионального управления назначен Павел Дроздецкий. Информация об этом размещена на сайте налоговой службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполняющий обязанности руководителя УФНС по Ярославской области Павел Дроздецкий

Фото: Федеральная налоговая служба Исполняющий обязанности руководителя УФНС по Ярославской области Павел Дроздецкий

Фото: Федеральная налоговая служба

Поляков возглавлял УФНС по Ярославской области с июля 2022 года. По данным «ЯрНьюс», он продолжит работу в налоговой службе Москвы.

Павлу Дроздецкому 39 лет, он родился в Тюмени. В 2013–2017 годах работал в центральном аппарате ФНС, где занимал должности главного специалиста-эксперта, консультанта и советника. С марта 2017 года Дроздецкий работал в УФНС по Ярославской области, где возглавлял отдел налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов. В декабре 2021 года был назначен заместителем руководителя УФНС.

Господин Дроздецкий имеет ведомственные награды ФНС, в том числе знак отличия «Отличник ФНС России», а также благодарность губернатора Ярославской области. Он был финалистом кадрового проекта ФНС «Резерв руководителя» и трека «Государственное управление» конкурса «Лидеры России» 2021–2022 годов.

Антон Голицын