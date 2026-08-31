В Ярославской области сменился руководитель УФНС
Александр Поляков покинул пост руководителя управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области. С 22 августа исполняющим обязанности главы регионального управления назначен Павел Дроздецкий. Информация об этом размещена на сайте налоговой службы.
Исполняющий обязанности руководителя УФНС по Ярославской области Павел Дроздецкий
Фото: Федеральная налоговая служба
Поляков возглавлял УФНС по Ярославской области с июля 2022 года. По данным «ЯрНьюс», он продолжит работу в налоговой службе Москвы.
Павлу Дроздецкому 39 лет, он родился в Тюмени. В 2013–2017 годах работал в центральном аппарате ФНС, где занимал должности главного специалиста-эксперта, консультанта и советника. С марта 2017 года Дроздецкий работал в УФНС по Ярославской области, где возглавлял отдел налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов. В декабре 2021 года был назначен заместителем руководителя УФНС.
Господин Дроздецкий имеет ведомственные награды ФНС, в том числе знак отличия «Отличник ФНС России», а также благодарность губернатора Ярославской области. Он был финалистом кадрового проекта ФНС «Резерв руководителя» и трека «Государственное управление» конкурса «Лидеры России» 2021–2022 годов.