Любовь Успенская, «Театр Терезы Дуровой» и первый матч «Локомотива»

В Ярославле на этой неделе концерт даст Любовь Успенская, откроется 100-й сезон театра кукол, пройдет первый матч «Локомотива» в рамках нового сезона, со стендапом выступит Юлия Ахмедова. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Любовь Успенская

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ Любовь Успенская

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Концерты

2 сентября в Церкви Ильи Пророка состоится концерт муниципального камерного мужского хора «Ярославль». В репертуаре — произведения классических композиторов, песни советских и современных российских авторов, а также народные мелодии. Начало в 19:00, стоимость билетов — 750 руб. 0+

5 сентября в КЗЦ «Миллениум» выступит Любовь Успенская. Популярные хиты певицы — «К единственному», «Пропадаю я», «Кабриолет», «Карусель». Билеты стоят от 2,5 тыс., начало в 19:00. 6+

6 сентября во Дворце молодежи выступит стендап-комик Юлия Ахмедова со своей новой программой РО ДПТ, название которой отсылает к радикально открытой диалектической поведенческой терапии. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 1,5 тыс. руб. 18+

Театр

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль "Руслан и Людмила"

Фото: Правительство Ярославской области Спектакль "Руслан и Людмила"

Фото: Правительство Ярославской области

Ярославский театр кукол 4 сентября откроет свой 100-й сезон. Зрителю представят премьеру спектакля «Руслан и Людмила» по мотивам поэмы Александра Пушкина. Режиссер-постановщик — Петр Васильев. В этой постановке историю о похищении княжны Людмилы злым карликом Черномором и ее спасении витязем Русланом рассказывают не только куклы, но и сами актеры. Перед спектаклем состоятся мастер-класс от бутафора и бесплатные экскурсии по театру. Начало праздничной программы запланировано на 16:30, в 17:00 начнется спектакль. Стоимость билетов на постановку начинается от 600 руб. 12+

4 и 5 сентября в Волковском театре состоится спектакль московского музыкально-драматического «Театра Терезы Дуровой» — «Принц и нищий». Сюжет перенесет зрителей в атмосферу Британии XVI века, где нищий мальчишка Том Кенти случайно знакомится с будущим королем Эдвардом. Принц и нищий, похожие как две капли воды, решают поменяться одеждой и ролями в обществе, чтобы узнать больше о жизни друг друга. Стоимость билета на спектакль начинается от 300 руб. 6+

6 сентября «Театр Терезы Дуровой» представит ярославцам еще один свой спектакль — «Волшебная лампа Алладина». Сюжет известной о бедном торговце тканями Аладдине, принцессе Будур и Джинне погружен во впечатляющее по колориту оформление. Восток здесь предстает во всей красе. Стоимость билетов от 300 руб. 6+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Волшебная лампа Алладина»

Фото: Официальный сайт Волковского театра Спектакль «Волшебная лампа Алладина»

Фото: Официальный сайт Волковского театра

Спорт

5 сентября в УКРК «Арена-2000» состоится первый матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2026/27. Действующий чемпион «Локомотив» встретится с челябинским «Трактором». Команды в последний раз играли друг против друга почти год назад. Начало матча в 13:00.

Выставки

3 сентября в Музее истории города Ярославля состоится экскурсия, рассказывающая о том, как жители города общими усилиями помогали достичь победы в войнах: строили оборонительные укрепления и сооружения, противостояли разорению, созывали народное войско, оказывали помощь раненым и эвакуированным, выпускали военную продукцию. Посетители проследят становление Ярославля как города-крепости. Начало в 13:00, цена билета — 130-330 руб. 12+

5 и 6 сентября в Музее зарубежного искусства пройдут сборные экскурсии на выставке «От Возрождения до Модерна. Шедевры художественного серебра из собрания Государственного исторического музея». Выставка знакомит с лучшими произведениями западноевропейского художественного серебра XVI — начала XX в. Представлены предметы, сопровождавшие повседневную и парадную жизнь европейской знати: столовая и питьевая посуда, приборы, предметы сервировки и интерьерного убранства. Начало в 17:00, стоимость — 400 руб. 7+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «От Возрождения до Модерна. Шедевры художественного серебра из собрания Государственного исторического музея»

Фото: Ярославский художественный музей Выставка «От Возрождения до Модерна. Шедевры художественного серебра из собрания Государственного исторического музея»

Фото: Ярославский художественный музей

Акции

1 сентября в Бутусовском парке областная библиотека Н. А. Некрасова проведет интеллектуальную акцию «Бегущая книга» к 225-летию со дня рождения Владимира Даля. Сотрудники библиотеки проведут викторину «Тайны живого слова» о творчестве выдающегося лексикографа, его «Толковом словаре», а также о тайнах русского языка. Время проведения — с 12:00 до 15:00.

Кино

В ярославских кинотеатрах показывают новый боевик с Джейсоном Стэйтемом «Мятеж». Режиссер — Жан-Франсуа Рише, известный своей дилогией о знаменитом французском преступнике Жаке Мерине «Враг государства №1». По сюжету бывший полицейский Коул Рид работает в частной охране. Когда убивают его босса-миллиардера, Рид становится главным подозреваемым. Ему приходится бежать, но он решает выследить преступников и взять правосудие в свои руки. 18+

В регионе

5 сентября в центре Ростова Великого состоится иммерсивный медиафестиваль «Снято. Много. Хорошо», который в 2025 году прошел в Рыбинске. В рамках него создадут киногородок с гримерками и декорациями. На площадке пройдут мастер-классы и будут работать интерактивные зоны. Гости смогут попробовать себя в роли актеров, режиссеров или зрителей, снять видео или стать героями большого фильма. Фестиваль откроется в 12:00, а завершится в 21:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Ростова Великого. Успенский собор

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Виды Ростова Великого. Успенский собор

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Подготовила Алла Чижова