«Локомотив» после победы над «Северсталью» стал обладателем Кубка Блинова

Ярославский «Локомотив» обыграл череповецкую «Северсталь» в последнем матче предсезонного турнира в Омске и стал обладателем Кубка Блинова. «Железнодорожники» выиграли в трех из четырех матчей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Матч против «Северстали» состоялся 30 августа. Счет был открыт в первом периоде: на 16-й минуте ярославцы остались втроем после двух подряд удалений и пропустили шайбу Егора Графа. «Железнодорожники» сравняли счет уже на 19-й минуте — при игре в равных составах отличился защитник Андрей Сергеев.

В середине второго периода «Локомотив» опять остался в меньшинстве, и этим шансом череповчане воспользовались: забил Семен Кизимов. Уже на 1-й минуте третьего периода ярославская команда вновь сравняла: с передачи капитана Александра Елесина шайбу в ворота соперника забросил Илья Николаев.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В дополнительном игровом отрезке голов забито не было, а серия послематчевых буллитов затянулась. Игроки каждой команды сделали по 11 бросков. Победную шайбу забросил молодой нападающий Кирилл Емельянов, выступавший за молодежные команды «Локомотива».

Выступление «Локомотива» на предсезонном турнире в Омске завершено победой. Ярославцы выиграли первые два матча — против «Нефтехимика» и «Сибири», а в третьей игре уступили хозяевам — «Авангарду». Всего «железнодорожники» набрали семь очков. У ближайшего соперника по турнирной таблице их 4 без одного матча, который состоится 31 августа.

В прошлый раз «Локомотив» выигрывал Кубок Блинова в 2024 году. В 2025 году ярославская команда заняла третье место на предсезонном турнире, победителем тогда стала «Северсталь».

Алла Чижова