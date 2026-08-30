В Ярославской области назвали условия службы в отряде «БАРС»

Участники отряда территориальной самообороны «БАРС» выполняют задачи исключительно на территории Ярославской области, им положены дополнительные выплаты до 150 тыс. руб. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в ходе встречи с журналистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«На самом деле условия очень хорошие. И это не только сохранение заработной платы по основному месту работы, но еще и выплаты до 150 тыс. руб. в месяц. Но особенно важно, что участники отряда защищают регион и его жителей, охраняют родную землю от угроз с воздуха. Это настоящая мужская работа»,— сказал Михаил Евраев.

По словам губернатора, главная цель подразделения — защита жителей региона и критически важных объектов инфраструктуры от воздушных угроз. Формирование отряда ведется на постоянной основе, а заявления принимают в военкоматах. Контракт заключается на три или пять лет при условии успешного прохождения отбора и соответствия возрастным критериям: для рядовых, сержантов и прапорщиков — до 52 лет, для младших офицеров — до 57, для старших — до 65 лет.

Резервисты привлекаются только на период специальных сборов, которые длятся от двух до шести месяцев в году и проходят исключительно на территории региона. Перед заступлением на дежурство все кандидаты проходят двухнедельную подготовку на специализированном полигоне под руководством опытных военных.

Программа обучения включает огневую подготовку, тактическую медицину, методы противодействия беспилотникам, освоение средств спецсвязи, а также изучение тактики ведения боя в условиях городской застройки. После завершения сборов и выполнения задач бойцы возвращаются к своим семьям и основной деятельности.

В отряде служат люди разных профессий, включая поваров, юристов и специалистов в сфере IT. Один из бойцов с позывным «Угрюм» ранее участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Он отметил, что в «БАРСе» осваивает новейшее российское вооружение и считает коллег близкими по духу людьми.

«Жизнь радует детьми, внуками — и пошел в отряд ради них, ради людей, которые живут в Ярославле. Я так воспитал своих детей в патриотическом духе. Никто вопросов лишних не задавал, не говорил, зачем тебе это нужно»,— прокомментировал участник отряда.