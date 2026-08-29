В Ярославской области пассажирский теплоход сел на мель
В Ярославской области пассажирский теплоход, следовавший по маршруту Углич – Рыбинск – Тутаев – Ярославль, сел на мель в акватории Волги. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
По имеющимся сведениям, пострадавших нет, утечки топлива также не обнаружено. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Судовладелец, действуя под контролем надзорного органа и при взаимодействии с региональным министерством транспорта, организовал доставку пассажиров в пункт назначения на автобусе.
«Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства и соблюдения прав пассажиров»,— сообщили в надзорном ведомстве.
Маршрут Углич – Мышкин – Рыбинск – Тутаев – Ярославль организован компанией «ВодоходЪ». На нем работает судно «ВосходЪ-3» на подводных крыльях вместимостью 71 пассажир. Маршрут выполняется ежедневно в навигацию 2026 года.