В Ярославской области пассажирский теплоход сел на мель

В Ярославской области пассажирский теплоход, следовавший по маршруту Углич – Рыбинск – Тутаев – Ярославль, сел на мель в акватории Волги. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

По имеющимся сведениям, пострадавших нет, утечки топлива также не обнаружено. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Судовладелец, действуя под контролем надзорного органа и при взаимодействии с региональным министерством транспорта, организовал доставку пассажиров в пункт назначения на автобусе.

«Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства и соблюдения прав пассажиров»,— сообщили в надзорном ведомстве.

Маршрут Углич – Мышкин – Рыбинск – Тутаев – Ярославль организован компанией «ВодоходЪ». На нем работает судно «ВосходЪ-3» на подводных крыльях вместимостью 71 пассажир. Маршрут выполняется ежедневно в навигацию 2026 года.

Алла Чижова