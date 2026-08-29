Сбежавшего из Ярославского зоопарка попугая ара поймали

Сбежавшего из Ярославского зоопарка попугая ара удалось поймать. Об этом сообщили в самом зоопарке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский зоопарк Фото: Ярославский зоопарк

Самец улетел 27 августа во время ветеринарного осмотра. После этого жители Ярославля стали сообщать сотрудникам зоопарка о местах, где замечали птицу. В учреждении ранее рассказали, что рассчитывают на возвращение ара, поскольку в зоопарке оставалась его самка.

В итоге попугая удалось поймать специалистам зоопарка совместно с сотрудниками пожарно-спасательной части №18. Птицу доставили обратно в зоопарк.

«С ним все в порядке, несмотря на такое приключение»,— сообщили в зоопарке.

Сейчас ара находится под ветеринарным контролем. В зоопарке поблагодарили жителей, которые сообщали о местонахождении попугая, а также сотрудников пожарной части.

Антон Голицын