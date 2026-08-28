Главные новости за 28 августа. Ростов-на-Дону и область

На территории Ростовской области с 18:00 28 августа ввели режим чрезвычайной ситуации. Причиной стало прекращение работы портов и нарушение судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Сложившаяся ситуация привела к скоплению значительных объемов сельхозпродукции у производителей.

В Ростовской области инвесторы завершили 85 проектов на общую сумму более 60 млрд руб. Об этом в интервью «Ъ-Ростов» рассказал первый заместитель губернатора Дона Алексей Господарев. Он подчеркнул, что по итогам января-июня 2026 года в портфеле региона появились новые проекты.

Еврейская община приступила к проектированию культурного центра в центре Ростова-на-Дону у Ворошиловского моста. Для его строительства потребуется снести два многоквартирных дома и еще семь строений на участке между улицами Ульяновской и Донской.

На территории порта Ростова-на-Дону инвесторы реализуют пять проектов. Об этом «Ъ-Ростов» рассказал первый заместитель губернатора Дона Алексей Господарев. Вице-губернатор перечислил такие проекты, как перенос мощностей АО «Ростовский порт» (завершение запланировано на 2028 год) и развитие морского терминала ООО «Рост» (сроки реализации — 2026–2030 годы), реконструкцию причала №30 ООО «Ростовский КХП», строительство терминала по перевалке зерна ООО «МГТ Империал» и реконструкцию терминального комплекса ООО ПКФ «Братья». «В частности, этот проект предусматривает строительство резервуаров для растительного масла на 6 тыс. т. Сумма вложений — 600 млн руб.», — уточнил Алексей Господарев.

Ростовская область в апреле 2026 года заключила кредитные договоры с банками на общую сумму 10,8 млрд руб. Средства привлекаются в виде возобновляемых кредитных линий для обеспечения ликвидности на едином счете областного бюджета.