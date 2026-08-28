На Дону инвесторы завершили 85 проектов на сумму свыше 60 млрд рублей

В Ростовской области инвесторы завершили 85 проектов на общую сумму более 60 млрд руб. Об этом в интервью «Ъ-Ростов» рассказал первый заместитель губернатора Дона Алексей Господарев. Он подчеркнул, что по итогам января-июня 2026 года в портфеле региона появились новые проекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По словам вице-губернатора, традиционно основную долю в портфеле занимают проекты в промышленности и АПК. Например, в запуск тепличного комплекса по выращиванию овощей в защищенном грунте ООО ТК «Ольгинский» вложит 22,6 млрд руб.

«В высокотехнологичном секторе также реализуются инвестпроекты. В частности, ГК “Бештау” строит завод радиоэлектронной продукции. Запуск предприятия осуществляется в несколько этапов. Общий размер вложений составит 8 млрд руб. Северо-Кавказское логистическое предприятие инвестировало 700 млн руб. в полностью роботизированный складской комплекс. ПАО “МТС” за 1,5 млрд руб. создает модульный центр обработки данных (ЦОД)», — рассказал Алексей Господарев.

Он уточнил, что сейчас в инвестпортфеле Дона более 600 проектов на общую сумму свыше 1 трлн руб. Из них 35 проектов на сумму более 520 млрд руб. включены в перечень приоритетных.

Подробнее об инвестиционном климате Ростовской области — в материале «Экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на внешние вызовы».

Владимир Андреев