Ростовская область привлекла банковские кредиты на 10,8 млрд рублей
Ростовская область в апреле 2026 года заключила кредитные договоры с банками на общую сумму 10,8 млрд руб. Средства привлекаются в виде возобновляемых кредитных линий для обеспечения ликвидности на едином счете областного бюджета. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные регионального министерства финансов.
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Как пояснили в ведомстве, такой инструмент применяется исключительно для краткосрочного покрытия кассовых разрывов и не формирует долгосрочной долговой нагрузки. Задолженность погашается по мере поступления доходов, что позволяет минимизировать расходы на обслуживание долга.
В 2025 году Ростовская область полностью исполнила свои долговые обязательства, общий объем которых составил 22,4 млрд руб., из них около 6,4 млрд — банковские кредиты.
Верхний предел государственного внутреннего долга региона на 1 января 2027 года утвержден на уровне 65,1 млрд руб.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что бюджетная комиссия Ростовской области согласовала параметры дополнительного выпуска государственных ценных бумаг региона — эмиссия на 7,5 млрд руб. запланирована на сентябрь 2026 года. Решение принято на фоне прогнозируемой недостаточности средств на едином счете областного бюджета.