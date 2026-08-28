Ростовская область привлекла банковские кредиты на 10,8 млрд рублей

Ростовская область в апреле 2026 года заключила кредитные договоры с банками на общую сумму 10,8 млрд руб. Средства привлекаются в виде возобновляемых кредитных линий для обеспечения ликвидности на едином счете областного бюджета. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные регионального министерства финансов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как пояснили в ведомстве, такой инструмент применяется исключительно для краткосрочного покрытия кассовых разрывов и не формирует долгосрочной долговой нагрузки. Задолженность погашается по мере поступления доходов, что позволяет минимизировать расходы на обслуживание долга.

В 2025 году Ростовская область полностью исполнила свои долговые обязательства, общий объем которых составил 22,4 млрд руб., из них около 6,4 млрд — банковские кредиты.

Верхний предел государственного внутреннего долга региона на 1 января 2027 года утвержден на уровне 65,1 млрд руб.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что бюджетная комиссия Ростовской области согласовала параметры дополнительного выпуска государственных ценных бумаг региона — эмиссия на 7,5 млрд руб. запланирована на сентябрь 2026 года. Решение принято на фоне прогнозируемой недостаточности средств на едином счете областного бюджета.

Наталья Белоштейн