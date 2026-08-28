На территории ростовского порта инвесторы реализуют пять проектов

На территории порта Ростова-на-Дону инвесторы реализуют пять проектов. Об этом «Ъ-Ростов» рассказал первый заместитель губернатора Дона Алексей Господарев.

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Вице-губернатор перечислил такие проекты, как перенос мощностей АО «Ростовский порт» (завершение запланировано на 2028 год) и развитие морского терминала ООО «Рост» (сроки реализации — 2026–2030 годы), реконструкцию причала №30 ООО «Ростовский КХП», строительство терминала по перевалке зерна ООО «МГТ Империал» и реконструкцию терминального комплекса ООО ПКФ «Братья». «В частности, этот проект предусматривает строительство резервуаров для растительного масла на 6 тыс. т. Сумма вложений — 600 млн руб.», — уточнил Алексей Господарев.

Он отметил, что сейчас загрузка портовых терминалов в регионе не превышает 50%. Снижение грузооборота связано с непростой макроэкономической ситуацией, заметил спикер. «Но это вовсе не означает, что у нас нет развития портовой инфраструктуры. Оно есть, на территории Азовского и Ростовского портов», — уверен первый замгубернатора Дона.

В качестве примера он также привел ООО «Азовский морской терминал», которое строит перевалочный комплекс. Ранее, в 2025 году, компания ввела в эксплуатацию причал длиной 164 м. Сейчас инвестор занимается обустройством территории и складов. Освоено 1,2 млрд руб.

По словам Алексея Господарева, там же, в Азове, АО «Племенной завод "Гашунский"» продолжает строительство зернового терминала. «Три года назад предприятие ввело в эксплуатацию причалы, административные здания и железнодорожные пути. Инвестор развивает складской комплекс и ж/д инфраструктуру. Общая сумма вложений — 3,3 млрд руб.», — подытожил вице-губернатор.

Подробнее о реализации инвестпроектов на Дону — в интервью «Экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на внешние вызовы».

Владимир Андреев