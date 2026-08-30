Ярославский губернатор рассказал о работе по благоустройству региона

В Ярославской области работа по наведению порядка включает снос разрушенных объектов, выплаты местным жителям за покраску фасадов, борьбу с вандалами и другие подходы. О ходе мероприятий по благоустройству области рассказал губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Работу по наведению порядка в регионе строим в нескольких направлениях, и каждое из них важно для создания комфортной и безопасной среды»,— сказал Михаил Евраев.

Он напомнил о запуске программы ликвидации фактически погибших объектов. Речь идет о зданиях и постройках, которые давно не используются, разрушаются и создают опасность для людей. С начала текущего года демонтировано почти 700 таких объектов.

«Мы поэтапно избавляемся от руин, которые портили облик не только наших городов, но и сел. Одновременно поддерживаем тех, кто своими руками делает среду вокруг красивее и ухоженнее. Для них действует программа региональных выплат на покраску фасадов»,— отметил губернатор.

Размер выплат варьируется от 25 тыс. до 60 тыс. рублей в зависимости от этажности здания. За полгода поступило более 3,1 тыс. заявок, общая сумма выплаченных средств превысила 3 млн рублей. Наибольшую активность проявили жители Ярославля, а также Ростовского, Даниловского и Тутаевского округов.

«Важно, что люди сами включаются в эту работу, и вместе мы наводим порядок в регионе»,— подчеркнул Михаил Евраев.

По теме вандализма губернатор сообщил, что с начала года вынесено около 8 тыс. постановлений об административных штрафах за порчу имущества и бездействие собственников. Общая сумма наложенных санкций составила 57 млн руб. Начальник областной инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Олег Кузнецов подчеркнул, что устойчивый результат возможен только при постоянном контроле, ответственном отношении владельцев недвижимости и активной позиции жителей.

«Каждый ликвидированный аварийный объект, восстановленный фасад и устраненный факт вандализма — это вклад в безопасность и комфорт жителей региона»,— сказал господин Кузнецов.

Кроме того, в регионе усилен контроль за незаконными рубками: в 2026 году количество таких случаев снизилось на 22%, объем изъятой древесины сократился почти в пять раз, а причиненный лесам ущерб уменьшился почти в девять раз.

Алла Чижова