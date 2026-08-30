Стартовала укладка асфальта на трассе Семибратово – Халдеево

В Ростовском округе на участке трассы Семибратово – Татищев Погост – Халдеево начали укладывать нижний слой асфальта. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

На трассе отремонтируют около 1 км. Перед укладкой асфальта демонтировали старое покрытие, расширили съезды и уложили выравнивающий слой из щебня. В дальнейшем планируются установка барьерного ограждения, дорожных знаков и нанесение разметки.

«Работы ведутся по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", инициированному Президентом России Владимиром Путиным. Завершить их планируем в этом сезоне»,— добавил губернатор.

Заместитель председателя правительства области — министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко отметил, что работы выполняются согласно графику.

«Дорога от Семибратова до Халдеева соединяет несколько населенных пунктов и имеет важное значение для жителей округа»,— сказал господин Душко.

В 2026 году на дорожную отрасль выделено 24 млрд руб., из которых 7,5 млрд направлено на строительство третьего моста через Волгу в Ярославле, сообщил Михаил Евраев. В этом году планируется обновить около 400 км дорог. По словам главы региона, уже отремонтировано шесть объектов регионального значения общей протяженностью 42 км. Дополнительно округам выделено 2,1 млрд руб. на восстановление местных дорог. Ведутся работы и на участках федеральных трасс М-8 и Р-132.

Алла Чижова