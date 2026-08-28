В Рыбинске автомобиль после столкновения отбросило на троих пешеходов

В Рыбинске в результате аварии с участием двух легковых автомобилей пострадали трое пешеходов, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Авария произошла днем 28 августа на нерегулируемом перекрестке улиц Луначарского и Карякинской. По данным полиции, 44-летний водитель Skoda Rapid при выезде со второстепенной дороги не уступил машине Kia Carens, которая двигалась по главной.

После столкновения Skoda Rapid отбросило на тротуар, где автомобиль сбил троих пешеходов. Пострадавших доставили в Рыбинскую городскую больницу №1. Полиция проводит проверку.

Алла Чижова