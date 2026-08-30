В Ярославской области с начала года заключили тысячу соцконтрактов

В Ярославской области с начала 2026 года оформлено почти 1 тыс. социальных контрактов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор отметил, что такие меры направлены на стимулирование экономической активности и развитие малого и среднего предпринимательства. 40 из заключивших контракты — участники СВО и члены их семей с планами на открытие или развитие собственного дела.

«Для них расширены меры поддержки, при оформлении не учитывается среднедушевой доход семьи. Размер помощи составляет до 350 тыс. руб. Также можно получить до 30 тыс. руб. на обучение или повышение квалификации»,— рассказал Михаил Евраев.

Он добавил, что для заключения соглашения военнослужащему необходимо пройти тестирование на готовность к ведению бизнеса, быть зарегистрированным в центре занятости, получить рекомендацию фонда «Защитники Отечества» и предоставить бизнес-проект.

По словам министра труда и социальной поддержки населения региона Надежды Биочино, право на поддержку имеют также малоимущие семьи и лица с доходом ниже 18 939 руб. в месяц. Средства можно направить на поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства, открытие собственного дела или профессиональную переподготовку. Заявление на получение помощи подается через портал «Госуслуги», МФЦ или территориальные отделы Единого центра социальной поддержки.

Жители региона используют выделенные средства для запуска различных проектов, включая швейные мастерские и парикмахерские. В частности, Екатерина Будзиновская с апреля 2025 года занимается производством декоративных свечей из натурального воска. Полученная субсидия помогла ей арендовать помещение, закупить оборудование и расходные материалы.

Алла Чижова